Глебов: после футбола уйти в кино? Рано отправляете меня на пенсию

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов ответил на вопрос о желании сменить профессию.

— Ты очень активен в съёмках в «Ростове». Не было мыслей после футбола уйти в кино?

— Вы меня рано на пенсию отправляете (улыбается). Давайте посмотрим. Хотелось бы ещё поиграть лет 10, а там дальше видно будет, — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошедшем сезоне Данил Глебов принял участие в 21 матче за «Ростов» в Российской Премьер-Лиге, отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также на счету футболиста 12 матчей в составе сборной России.

Напомним, «Ростов» завершил сезон-2023/2024 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Валерия Карпина набрала 43 очка в 30 матчах. Отметим также, что в последних четырёх матчах чемпионата России минувшего сезона жёлто-синие потерпели три поражения.