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Тренер женского «Зенита» Порядина: горжусь своей командой в Суперкубке России

Тренер женского «Зенита» Порядина: горжусь своей командой в Суперкубке России
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Главный тренер женского «Зенита» Ольга Порядина высказалась о поражении своей команды в матче Суперкубка России с ЦСКА (0:1).

Winline Суперкубок России (ж) 2024 . Финал
08 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Яковлева – 81'    

«Скажу, что сегодня я горжусь своей командой. Все говорили, что ЦСКА — лидер, в турнирной таблице мы отстаём на пять очков. Но по игре я не смогу упрекнуть футболистов. За те ошибки, за которые прощают команды более низкого класса, сегодняшний соперник нас наказал.

Было то стечение обстоятельств, что мяч попал в ворота. Цена одной ошибки в таких матчах велика, мы это говорили и перед игрой. Так и получилось. Я поставила бы команде четыре за самоотдачу и за то, что даже после забитого мяча не опустили руки и пытались дожать», — приводит слова Порядиной «Матч ТВ».

Напомним, единственный гол в матче забила нападающая ЦСКА Дарья Яковлева. Таким образом, ЦСКА стал обладателем трофея Суперкубка России после победы в решающем матче над санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Красно-синие выиграли Суперкубок России впервые с четвёртого раза.

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