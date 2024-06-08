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Футболистка «Зенита» Куропаткина: посмотрим в конце, кто будет чемпионом

Футболистка «Зенита» Куропаткина: посмотрим в конце, кто будет чемпионом
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Защитница «Зенита» Вероника Куропаткина прокомментировала поражение сине-бело-голубых в матче Суперкубка России с ЦСКА (0:1).

Winline Суперкубок России (ж) 2024 . Финал
08 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Яковлева – 81'    

«Когда проигрываешь по факту — обидно, плохо. Но понимаешь, что по делу. Сегодня такого не было, от этого так неприятно на душе. Судя по игре, мне казалось, что у нас было больше моментов. Всегда давили, хорошо играли. Какое-то гадкое чувство внутри. Но мы не опускаем руки!

Я сейчас такая расстроенная, потому что всегда переживаю все моменты, и хорошие, и плохие, на все 100%. Сегодня погрустим, поанализируем, что можно было сделать чуточку по-другому, чтобы выиграть. С послезавтрашнего дня уже начнём готовиться к чемпионату. Сезон длинный, посмотрим в конце, кто будет чемпионом», — приводит слова Куропаткиной официальный сайт «Зенита».

Напомним, единственный гол в матче забила нападающая ЦСКА Дарья Яковлева. Таким образом, ЦСКА стал обладателем трофея Суперкубка России после победы в решающем матче над санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Красно-синие выиграли Суперкубок России впервые с четвёртого раза.

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