«Челси» не обязан продавать игроков в этом месяце ради соблюдения PSR — Sky Sports

Лондонский «Челси» не обязан продавать игроков в июне 2024 года, чтобы избежать нарушения правил рентабельности и устойчивого развития (PSR). Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Челси» следует продать игроков, чтобы соответствовать новым правилам, однако у клуба отсутствует обязанность продать футболистов до конца этого месяца.

Ранее появилась информация, что «Челси», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Эвертон», «Ноттингем Форест» и «Лестер» вынуждены как можно быстрее продать часть своих футболистов для того, чтобы соблюсти правила получения прибыли и устойчивого развития (PSR), ограничивающие убытки клубов в размере £ 105 млн (€ 123,7 млн) в течение трёхлетнего периода.

Подчёркивается, что в случае несоблюдения правил PSR на эти клубы могут быть наложены санкции в виде снятия с них очков, как это уже произошло по ходу минувшего сезона с «Эвертоном».