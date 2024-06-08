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Красножан: женский футбол потихоньку развивается

Красножан: женский футбол потихоньку развивается
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Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о матче за женский Суперкубок России, в котором встретились ЦСКА и «Зенит». Напомним, встреча завершилась победой красно-синих со счётом 1:0.

Winline Суперкубок России (ж) 2024 . Финал
08 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Яковлева – 81'    

«Футбол поднимается. Тяжелее всего будет подниматься качество, но мы видим, что женский футбол потихоньку двигается и развивается. Не знаю, один ли я обратил на это внимание, однако мне кажется, что нерв присутствовал, но скованности, как в предыдущих матчах за Суперкубок России, не было.

Эта игра по качеству и содержанию была более качественной и похожей на финал, чем в предыдущий раз, но это не отменяет заслуг девочек в прошлых матчах. Здесь молодцы, потихоньку продвигаемся», — приводит слова Красножана ТАСС.

Таким образом, ЦСКА стал обладателем трофея Суперкубка России после победы в решающем матче над санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Красно-синие выиграли Суперкубок России впервые с четвёртого раза.

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