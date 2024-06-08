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Сборная Хорватии обыграла Португалию в товарищеском матче перед Евро-2024

Сборная Хорватии обыграла Португалию в товарищеском матче перед Евро-2024
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Завершился товарищеский матч между сборными Португалии и Хорватии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 по московскому времени. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
08 июня 2024, суббота. 19:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 2
Хорватия
0:1 Модрич – 8'     1:1 Жота – 48'     1:2 Будимир – 56'    

На восьмой минуте встречи Хорватия получила право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Лука Модрич. На 48-й минуте нападающий сборной Португалии Диогу Жота сравнял счёт. Отметим, что форвард вышел на замену перед началом второй половины игры. На 56-й минуте нападающий сборной Хорватии Анте Будимир сделал счёт 2:1 в пользу своей национальной команды.

На грядущем чемпионате Европы сборная Португалии сыграет в одной группе с Грузией, Турцией и Чехией. Сборная Хорватии сыграет в одном квартете с Испанией, Италией и Албанией.

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