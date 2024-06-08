Сборная Хорватии обыграла Португалию в товарищеском матче перед Евро-2024

Завершился товарищеский матч между сборными Португалии и Хорватии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:45 по московскому времени. Гости одержали победу со счётом 2:1.

На восьмой минуте встречи Хорватия получила право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал полузащитник Лука Модрич. На 48-й минуте нападающий сборной Португалии Диогу Жота сравнял счёт. Отметим, что форвард вышел на замену перед началом второй половины игры. На 56-й минуте нападающий сборной Хорватии Анте Будимир сделал счёт 2:1 в пользу своей национальной команды.

На грядущем чемпионате Европы сборная Португалии сыграет в одной группе с Грузией, Турцией и Чехией. Сборная Хорватии сыграет в одном квартете с Испанией, Италией и Албанией.