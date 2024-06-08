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«Челси» и «Реал» борются за 17-летнего защитника бразильского «Спорт Ресифи» — AS

«Челси» и «Реал» борются за 17-летнего защитника бразильского «Спорт Ресифи» — AS
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«Челси» и «Реал» конкурируют за трансфер 17-летнего правого защитника бразильского «Спорт Ресифи» Педро Лимы. Об этом сообщает AS.

По сообщению источника, лондонцы являются более активными в вопросе трансфера Педро Лимы, в то время как мадридский клуб пока предпочитает выжидать. Отмечается, что «Спорт Ресифи» готов продать своего защитника за сумму в районе € 6-7 млн.

17-летний Педро Лима является воспитанником «Спорт Ресифи», за основную команду которого дебютировал в сезоне-2023/2024. На счету футболиста 25 матчей, в которых он успел забить два гола и оформить столько же результативных передач. Контракт Педро Лимы со «Спорт Ресифи» длится до лета 2027 года. Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 600 тыс.

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