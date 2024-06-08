Точилин: Семак — самый успешный тренер у нас, следующая точка развития — сборная

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мыслями о том, кто из российских тренеров мог бы заменить Валерия Карпина на посту наставника национальной команды, чей контракт истекает нынешним летом.

«Думаю, что на сегодняшний момент яркая фигура, которая сразу приходит на ум, – это Семак. Это самый успешный тренер у нас. И, соответственно, есть мнение, что он уже уже перерос клубный уровень. Выиграл всё, что можно, и всем доказал. Следующая точка развития – это, наверное, сборная. Для каждого тренера она является вершиной карьеры.

Семак не очень умеет работать с российскими игроками, и его успехи во многом объясняются большим бюджетом «Зенита»? Во-первых, надо спросить Семака, есть ли у него желание работать в сборной России. А во-вторых, он будет работать с лучшими российскими футболистами. Если бы у него была возможность взять их в «Зенит», наверное, Семак не заполнял бы эти позиции иностранцами. Приходится как-то компенсировать то, что он не может собрать под флагом «Зенита» сборную России», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

Сергей Семак взял 12-й трофей в качестве тренера. Все свои трофеи Семак выиграл с «Зенитом» (шесть чемпионских титулов РПЛ, два Кубка России и четыре Суперкубка).

Напомним, в минувшем сезоне подопечные Сергея Семака также стали победителями чемпионата России по футболу. За 30 туров «Зенит» сумел записать на свой счёт 57 очков. Этот чемпионский титул стал шестым подряд для сине-бело-голубых. Также клуб из Санкт-Петербурга стал обладателем Кубка России.