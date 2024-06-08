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Источник: Григорий Иванов сохранит свой пост, несмотря на вылет «Урала» в Первую лигу

Источник: Григорий Иванов сохранит свой пост, несмотря на вылет «Урала» в Первую лигу
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Президент «Урала» Григорий Иванов останется на своём посту, несмотря на то что клуб вылетел в Первую лигу по итогам чемпионата России сезона-2023/2024. Об этом сообщает 66.ru.

По информации источника, руководство клуба продлит трудовой договор с Ивановым. Перед ним будет поставлена задача по возвращению «Урала» в РПЛ.

Ранее появилась информация, что новым главным тренером клуба может стать Евгений Аверьянов, исполнявший обязанности наставника екатеринбуржцев в ответном переходном матче с «Акроном» (2:1).

«Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков после 30 матчей. По итогам двух переходных матчей за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне «шмели» проиграли «Акрону» со счётом 2:3 по сумме двух встреч и вылетели в Первую лигу.

«Урал» неизменно выступал в РПЛ с 2013 года.

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