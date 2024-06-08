«Челси» не намерен снова сдавать Лукаку в аренду, клуб хочет его продать — Фабрицио Романо

Стало известна позиция «Челси» относительно будущего нападающего команды Ромелу Лукаку, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По сообщению источника, в лондонском клубе настаивают на трансфере бельгийца за £ 38 млн, надеясь, что это заставит потенциального покупателя Ромелу Лукаку «Наполи» более охотно рассмотреть продажу своего нападающего Виктора Осимхена.

Ранее сообщалось, что «Наполи» предложил «Челси» € 15 млн за трансфер Лукаку. Подчёркивалось, что в бельгийском футболисте заинтересован лично главный тренер «Наполи» Антонио Конте, с которым Лукаку работал в «Интере».

Напомним, в минувшем сезоне 31-летний нападающий выступал за «Рому» на правах аренды. Он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.