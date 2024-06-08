Глава РФС Дюков оценил матч женского Суперкубка России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о матче за женский Суперкубок России, в котором встретились ЦСКА и «Зенит». Встреча завершилась победой красно-синих со счётом 1:0.

«Вы сами всё видели, вам же понравилось. Команды показали отличный уровень игры. Матч понравился», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Таким образом, ЦСКА стал обладателем трофея Суперкубка России после победы в решающем матче над санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Красно-синие выиграли Суперкубок России впервые с четвёртого раза. Так, клуб дважды, в 2021 и 2022 годах, проиграл трофей «Локомотиву», а в Суперкубке России 2023 года встречался с «Зенитом». В том противостоянии в основное время команды сыграли вничью со счётом 1:1. Однако в послематчевой серии пенальти со счётом 5:4 победили сине-бело-голубые.