Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РФС Дюков оценил матч женского Суперкубка России

Глава РФС Дюков оценил матч женского Суперкубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поделился мнением о матче за женский Суперкубок России, в котором встретились ЦСКА и «Зенит». Встреча завершилась победой красно-синих со счётом 1:0.

Winline Суперкубок России (ж) 2024 . Финал
08 июня 2024, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
1:0 Яковлева – 81'    

«Вы сами всё видели, вам же понравилось. Команды показали отличный уровень игры. Матч понравился», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Таким образом, ЦСКА стал обладателем трофея Суперкубка России после победы в решающем матче над санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Красно-синие выиграли Суперкубок России впервые с четвёртого раза. Так, клуб дважды, в 2021 и 2022 годах, проиграл трофей «Локомотиву», а в Суперкубке России 2023 года встречался с «Зенитом». В том противостоянии в основное время команды сыграли вничью со счётом 1:1. Однако в послематчевой серии пенальти со счётом 5:4 победили сине-бело-голубые.

Материалы по теме
Чудо-удар оставил «Зенит» без трофея! ЦСКА отпраздновал победу в Суперкубке в джакузи
Чудо-удар оставил «Зенит» без трофея! ЦСКА отпраздновал победу в Суперкубке в джакузи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android