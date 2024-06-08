Дубль Лукаку помог Бельгии разгромить Люксембург в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Бельгии и Люксембурга. Команды играли на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» (Брюссель, Бельгия). Встречу обслуживала бригада польских арбитров, которую возглавлял Павел Рачковски. Матч закончился победой сборной Бельгии со счётом 3:0.

На 43-й минуте матча забил нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку, реализовав пенальти. На 57-й минуте матча Лукаку оформил дубль. На 80-й минуте окончательный счёт в матче установил бельгийский нападающий Леандро Троссард.

Отметим, что сборная Бельгии примет участие в Евро-2024, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 бельгийцы сыграют в группе Е с Украиной, Румынией и Словакией.