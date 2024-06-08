39-летний Касорла заявил, что обсуждал с Артетой возможное возвращение в «Арсенал»

39-летний полузащитник испанского «Овьедо» Санти Касорла высказался о возможном возвращении в лондонский «Арсенал».

«Я очень привязан к «Арсеналу». Я провёл там шесть замечательных лет и знаю, как сильно все люди любят меня там. Конечно, мне посчастливилось делить раздевалку с Микелем Артетой, а теперь он стал главным тренером. У нас были разговоры на эту тему, но сейчас я не сосредоточен ни на чём другом, кроме как на вкладе в свой нынешний клуб, «Овьедо», и продолжении получать удовольствие от футбола как игрок.

После мы посмотрим, что ждёт меня в будущем. Понятно, что «Арсенал» — это клуб, который всегда оставлял дверь открытой для моего возвращения. Но сейчас у меня и так много забот: плей-офф и попытка насладиться последними днями своей игровой карьеры», — приводит слова Касорлы Sky Sports.

В первом полуфинальном матче плей-офф «Реал Овьедо» дома сыграл вничью с «Эйбаром» (0:0). Ответная встреча состоится 12 июня.

Санти Касорла выступал в Испании за «Вильярреал», «Рекреативо» и «Малагу». После перехода в лондонский «Арсенал» в 2012 году Санти трижды завоёвывал Кубок Англии. Также Касорла выступал в чемпионате Катара за «Аль-Садд».

На счету Санти Касорлы более 700 матчей на профессиональном уровне. Проведя 81 матч за сборную Испании, хавбек дважды выигрывал чемпионат Европы (2008, 2012).