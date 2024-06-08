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«Брайтон» ведёт переговоры с 31-летним тренером клуба второй Бундеслиги — Фабрицио Романо

«Брайтон» ведёт переговоры с 31-летним тренером клуба второй Бундеслиги — Фабрицио Романо
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«Брайтон» рассматривает в качестве основного кандидата на пост главного тренера команды Фабиана Хюрцелера, возглавляющего немецкий «Санкт-Паули». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, английский клуб вступил в переговоры с тренером. «Брайтону» на данном этапе необходимо согласовать основные условия контракта с Хюрцелером и сумму компенсации за его переход из «Санкт-Паули».

Фабиану Хюрцелеру 31 год. «Санкт-Паули», который он возглавляет с конца 2022 года, является его первым клубом на должности главного тренера. Под руководством Хюрцелера «Санкт-Паули» выиграл Вторую немецкую Бундеслигу и вернулся в высший дивизион впервые за 13 лет.

18 мая «Брайтон» и его тренер Робето Де Дзерби приняли решение разорвать контракт по обоюдному согласию. Де Дзерби возглавил английскую команду в сентябре 2022 года. По итогам текущего сезона чемпионата Англии «Брайтон» набрал 48 очков и занял 11-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».

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