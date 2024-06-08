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«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Дугласу Луису — Галетти

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Астон Виллы» Дугласу Луису — Галетти
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Лондонский «Арсенал» может приобрести полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Арсенал» считает Луиса одним из наиболее приоритетных игроков для усиления полузащиты этим летом. Сообщается, что «Арсенал» надеется добиться успеха на фоне слухов о том, что «Астон Вилле» необходимо продать игроков ради соблюдения правил рентабельности и устойчивого развития (PSR).

Бразилец Дуглас Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. В прошлом сезоне полузащитник провёл за бирмингемцев 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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