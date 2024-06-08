Моуринью: не верю, что Роналду может уехать с чемпионата Европы без забитых мячей

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от игры нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

«Какова будет роль Роналду на Евро? Тренер знает. Криштиану — тот, кто отлично понимает, каковы его цели, как тренер хочет его использовать — играть каждую минуту в каждом матче или использовать его в ключевые моменты. Но многое происходит внутри, между ними. Он имеет большое влияние, и он будет забивать свои голы. Я не верю, что он может уехать с чемпионата Европы без забитых мячей», — приводит слова Моуринью Metro co ссылкой на RTP.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.