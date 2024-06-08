«Мы смотрим в сторону РПЛ». Тренер «Чайки» Пятибратов — о выходе команды в Первую лигу

Главный тренер «Чайки» Дмитрий Пятибратов высказался о выходе клуба из села Песчанокопское в Первую лигу. Сегодня, 8 июня, «Чайка» разгромила на выезде «Новосибирск» и обеспечила себе прямое повышение.

«Мы стараемся не отставать от лучших клубов России. Хочу поздравить владельца клуба, я ему обещал, что у нас будет агрессивная, бескомпромиссная команда – и своё слово сдержал. Мы счастливы и двигаемся в правильном направлении. Хочу поблагодарить за блестящую профессиональную работу свой тренерский штаб, менеджмент, а также болельщиков. В нашем клубе есть единство и, соответственно, результат. Будем готовиться, мы заслужили отпуск.

Насколько поменяется состав в Первой лиге? Нам нужно всё проанализировать, у нас есть вектор развития, и глобальных изменений из-за маленького промежутка времени точно не будет. Нужно понимать, что ребята своим отношением к делу заслужили играть в ФНЛ, и как минимум они получат этот шанс. Нам нужно усиление – наши задачи глобальные. Мы договаривались с президентом клуба смотреть в сторону РПЛ. И это не громкие слова, а наша стратегия. Мы даже немного опередили время, выйдя в ФНЛ. Будет точечное усиление, а сотворившие историю игроки заслужили быть костяком», — сказал Пятибратов на послематчевой пресс-конференции.

Таким образом, «Чайка» вернулась в Первую лигу спустя три сезона. Напомним, клуб из села Песчанокопское был переведён во Вторую лигу летом 2021 года по решению КДК РФС. Команда должна была выступить в сезоне-2021/2022 ФНЛ (ныне – Первая лига), но была отправлена в низший дивизион за договорные матчи в предшествовавших сезонах.