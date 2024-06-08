Леманн рассказал о соперничестве вне поля с Оливером Каном за место в сборной Германии

Бывший вратарь сборной Германии и лондонского «Арсенала» Йенс Леманн поделился воспоминаниями о соперничестве с другим голкипером немецкой национальной команды Оливером Каном.

«Это оказалась последняя по-настоящему занимательная личная побочная история в футболе. Но это раздражало нас и наших товарищей по команде. Если бы в то время существовали Netflix или Amazon, они бы полюбили эту историю. Последние полтора года перед чемпионатом мира — 2006 это было ежедневным явлением: «Он сказал то, он сказал это, он сделал то, теперь случилось это». Между нами возникали споры.

Я как-то говорил о наших отношениях и допустил ошибку. Я сказал: «Да, конечно, мы разговариваем, но сейчас мы не так много общаемся, потому что у него появилась новая 23-летняя девушка, а у меня есть семья, так что не так много тем для разговоров». СМИ услышали это и разнесли меня в пух и прах. Мне жаль, что всё было так. Он хотел использовать это, чтобы избавиться от меня в команде», — приводит слова Леманна The Telegraph.