Саудовский «Аль-Ахли» может подписать ведущего игрока «Баварии»

Саудовский «Аль-Ахли» этим летом намерен приобрести полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, руководитель саудовского клуба лично попросил менеджмент «Аль-Ахли» сделать всё возможное, чтобы Киммих оказался в составе команды. Сообщается, что представители «Аль-Ахли» могут организовать встречу со стороной игрока уже до начала Евро-2024.

Напомним, действующее трудовое соглашение Йозуа Киммиха с мюнхенской командой рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Германии составляет € 50 млн. Киммих в прошедшем сезоне сыграл 43 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и 10 голевыми передачами.