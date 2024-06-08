Моуринью прокомментировал слухи о переходе экс-форварда «Бенфики» Силвы в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью заявил, что турецкий клуб не пополнит свой состав португальским нападающим Рафаэлом Силвой.

«Это прекрасный игрок, но, насколько я знаю, он почти перешёл в «Галатасарай», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее о возможном переходе Рафаэла Силвы в «Фенербахче» сообщали турецкие СМИ.

31-летний Силва покинул «Бенфику» в связи с истечением срока действия контракта. За восемь лет он провёл в португальской команде 328 матчей, в которых забил 94 гола и оформил 79 результативных передач. Также на счету Силвы 25 матчей в составе сборной Португалии, в которых он не сумел отличиться. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 14 млн.