Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Северная Ирландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью прокомментировал слухи о переходе экс-форварда «Бенфики» Силвы в «Фенербахче»

Моуринью прокомментировал слухи о переходе экс-форварда «Бенфики» Силвы в «Фенербахче»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью заявил, что турецкий клуб не пополнит свой состав португальским нападающим Рафаэлом Силвой.

«Это прекрасный игрок, но, насколько я знаю, он почти перешёл в «Галатасарай», — приводит слова Моуринью журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее о возможном переходе Рафаэла Силвы в «Фенербахче» сообщали турецкие СМИ.

31-летний Силва покинул «Бенфику» в связи с истечением срока действия контракта. За восемь лет он провёл в португальской команде 328 матчей, в которых забил 94 гола и оформил 79 результативных передач. Также на счету Силвы 25 матчей в составе сборной Португалии, в которых он не сумел отличиться. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 14 млн.

Материалы по теме
Жозе Моуринью рассказал, почему решил возглавить «Фенербахче»
Материалы по теме
«Эта майка — моя кожа». Моуринью за один день свёл с ума Турцию
«Эта майка — моя кожа». Моуринью за один день свёл с ума Турцию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android