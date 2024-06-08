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Де ла Ред: Зидан привёл Мбаппе в академию «Реала», потому что Килиан был ему знаком

Де ла Ред: Зидан привёл Мбаппе в академию «Реала», потому что Килиан был ему знаком
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Бывший футболист и тренер мадридского «Реала» Рубен де ла Ред поделился воспоминаниями о приезде французского форварда Килиана Мбаппе на просмотр в академию «сливочных».

«Зидан привёл его, потому что это был знакомый ему мальчик. Он приехал, чтобы мы просмотрели его. У него были свои преимущества: скорость и дриблинг. Но он был очень стройным и очень маленьким. Он ещё не развивался, а когда тебе 12 или 13 лет, очень сложно понять, получится ли у тебя в профессиональном футболе. Многие игроки, подобные Мбаппе, оказались на обочине жизни.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В то время он не думал, что сможет добиться такого успеха, как сейчас? Ни он, ни кто-либо другой. В конце концов, история говорит о том, что в профессиональный футбол попадают очень немногие. А на уровень Мбаппе — только представьте. Это забег на длинной дистанции, в котором ему везло и он упорно трудился», — приводит слова де ла Реда AS.

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