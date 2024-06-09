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В Швеции провели церемонию чествования Ибрагимовича после матча с Сербией

В Швеции провели церемонию чествования Ибрагимовича после матча с Сербией
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович удостоился коридора почёта после окончания товарищеского матча шведской национальной команды с Сербией (0:3). Об этом сообщил Aftonbladet.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
08 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швеция
Окончен
0 : 3
Сербия
0:1 Милинкович-Савич – 18'     0:2 Митрович – 60'     0:3 Тадич – 70'    

«Я носил футболку этой сборной с гордостью и любовью к богу. Для меня было честью быть её капитаном. Всем хочу сказать: всегда мечтайте о большем. Я – живое доказательство того, что нет ничего невозможного.

25 лет назад я сказал, что стану лучшим в истории. Многие люди смеялись надо мной тогда. Но теперь, когда я здесь, могу заявить, что я лучший. Откуда бы ты ни приехал, важно верить в то, чего хочешь. Всё может получиться. И, как я уже сказал, я этому живое доказательство», — сказал Ибрагимович.

42-летний Ибрагимович за свою профессиональную игровую карьеру, начавшуюся в 1999-м, провёл в составе сборной Швеции 122 матча, в которых забил 62 гола и оформил 25 голевых передач. О завершении карьеры футболист объявил летом 2023 года. Ибрагимович также успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан».

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