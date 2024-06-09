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Полузащитник «Лацио» Луис Альберто перейдёт в катарский «Аль-Духаиль» — Football Italia

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто перейдёт в катарский «Аль-Духаиль» — Football Italia
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31-летний полузащитник «Лацио» Луис Альберто близок к переходу в катарский «Аль-Духаиль». Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, Луис Альберто вылетит в Катар в начале следующей недели для прохождения медицинского осмотра. Все документы по трансферу находятся на финальной стадии подготовки.

Сообщается, что изначально «Лацио» хотел продать игрока в «Аль-Духаиль» за € 25 млн, но затем стороны договорились о сумме сделки в размере € 11 млн и € 1 млн в качестве бонусов.

Полузащитник выступает в составе «орлов» с 2016 года. В прошедшем сезоне Луис сыграл за свой клуб 44 матча во всех турнирах. В них он отметился пятью голами и 11 голевыми передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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