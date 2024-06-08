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Валерий Газзаев прокомментировал победу сборной России над Беларусью

Валерий Газзаев прокомментировал победу сборной России над Беларусью
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мыслями об игре российской национальной команды в прошедшем товарищеском матче с Беларусью.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 4
Россия
0:1 Обляков – 8'     0:2 Тюкавин – 20'     0:3 Чалов – 63'     0:4 Чалов – 69'    

«Очень приятно было смотреть на национальную команду, которая показала, что готова настраиваться и выкладываться даже в контрольном матче. Наша команда показала хороший уровень футбола. Было видно, что игроки вышли на поле с огромным желанием защищать честь страны, несмотря на неофициальный статус встречи. Это очень важный аспект. Команда продемонстрировала высокое качество игры – это отличный показатель того, что футболисты ощущают большую ответственность, когда надевают футболку сборной России», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, 7 июня состоялся товарищеский матч между сборными Беларуси и России. Встреча проходила на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минске. Стартовый свисток арбитра раздался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:0 в пользу россиян. На восьмой минуте матча полузащитник ЦСКА Иван Обляков вывел сборную России вперёд. На 20-й минуте форвард «Динамо» Константин Тюкавин удвоил преимущество гостей. Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов на 63-й минуте довёл дело до разгрома, а спустя шесть минут он забил четвёртый мяч сборной России.

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