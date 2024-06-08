Клубы Турции, Франции и Испании интересуются Бариновым. «Локо» готов рассмотреть продажу

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Клубы из Испании, Франции и Турции проявляют интерес к полузащитнику московского «Локомотива» Дмитрию Баринову. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В «Локомотиве» знают об интересе к полузащитнику. Клуб готов рассматривать предложения о продаже капитана.

Дмитрий Баринов является воспитанником «Локомотива». Всего за клуб он провёл 215 матчей на взрослом уровне, в которых забил 10 голов и отдал 14 результативных передач.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

«Локомотив» занял четвёртое место в чемпионате России сезона-2023/2024, набрав 53 очка в 30 матчах.