В РФС прокомментировали посещаемость матча женского Суперкубка России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о посещаемости матча женского Суперкубка России, в котором встречались ЦСКА и «Зенит» (1:0).

«Я точно вижу рост уровня женского футбола в России, потому что я отвечаю за цифры. 47% всех занимающихся футболом в рамках проекта «Футбол в школе» — это девочки, порядка 650 тыс. человек. Растёт количество женщин, и уже увеличилось за последние четыре года в два раза, которые систематически занимаются футболом, почти в два раза увеличилось количество команд в Суперлиге, по качеству рост очевиден всем, принципиально другой футбол, его интересно смотреть. Поэтому нам хочется верить, что все усилия прежде всего самих девчонок, клубов и всего российского футбола не проходят даром», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, матч женского Суперкубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит», завершился победой красно-синих с минимальным счётом 1:0. Игру, проходившую на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, посетили 15 063 зрителя. Таким образом, матч стал самым посещаемым в истории игр женского Суперкубка России.