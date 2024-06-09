Де ла Ред: с момента перехода в «Реал» Мбаппе может стать лучшим игроком в мире

Бывший футболист и тренер мадридского «Реала» Рубен де ла Ред ответил на вопрос о том, является ли французский нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе лучшим игроком мира.

«Мбаппе — лучший футболист мира? Я не знаю… С этого момента он может стать лучшим игроком в мире. Это правда, что Винисиус находится на очень хорошем уровне. И если говорить о лучшем игроке в мире, то нужно учитывать очень многое. Я думаю, что испанская лига намного сильнее французской. То, что «Реал», который является победителем Лиги чемпионов, дошёл до такого уровня, — заслуга самих игроков. Трудно назвать лучшего игрока в мире, когда «Реал» — лучший клуб Европы и имеет столько отличных игроков», — приводит слова де ла Реда AS.

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Напомним, 3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Мбаппе до перехода в «Реал» был «Пари Сен-Жермен».