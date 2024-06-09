Футболистка ЦСКА Мясникова: безумно приятно выигрывать на «Газпром Арене»

Защитница московского ЦСКА Юлия Мясникова прокомментировала победу в матче Суперкубка России с «Зенитом» (1:0).

«Очень хочется поздравить и команду, и себя. Три раза нам удавалось дойти до финала, но не удавалось выиграть его. Сейчас мы просто вышли и действительно испытали всю бурю эмоций: и слёзы, и злость, гнев друг на друга и на себя. Оставалось только выйти и играть. Мы вышли и сыграли.

Сегодня не было так нервно, мы понимали, что Суперкубок либо выиграем, либо нет, уже терять нечего. Мы его уже три раза проиграли, если проиграем в четвёртый — ничего от нас не убудет, поэтому оставалось только победить. Скажу по секрету, безумно приятно выигрывать на «Газпром Арене». Джакузи нас ждёт. В джакузи уже воду набрали, мы готовы!» — сказала Мясникова в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, ЦСКА стал обладателем трофея Суперкубка России после победы в решающем матче над санкт-петербургским «Зенитом» (1:0). Красно-синие взяли Суперкубок России впервые с четвёртого раза. Так, клуб дважды, в 2021 и 2022 годах, проиграл трофей «Локомотиву», а в Суперкубке России 2023 года встречался с «Зенитом». В том противостоянии в основное время команды сыграли вничью со счётом 1:1. Однако в послематчевой серии пенальти со счётом 5:4 победили сине-бело-голубые.