Испания разгромила Северную Ирландию в товарищеском матче

Сегодня, 8 июня, состоялся товарищеский матч, в котором принимали участие сборные Испании и Северной Ирландии. Команды играли на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 мск. Испания одержала победу со счётом 5:1.

Гости вышли вперёд уже на второй минуте встречи. Отличился защитник Дэниел Баллард. Испанцы смогли сравнять счёт спустя 10 минут. Гол забил полузащитник Педри. На 18-й минуте Альваро Мората забил второй гол хозяев. На 29-й минуте Педри оформил дубль. На 35-й минуте Фабиан Руис сделал счёт 4:1. На 60-й минуте Микель Оярсабаль установил на табло окончательный результат.

На грядущем чемпионате Европы сборная Испании сыграет в одной группе с Хорватией, Италией и Албанией. Северная Ирландия не будет принимать участия в финальной стадии Евро-2024.