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Испания разгромила Северную Ирландию в товарищеском матче

Испания разгромила Северную Ирландию в товарищеском матче
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Сегодня, 8 июня, состоялся товарищеский матч, в котором принимали участие сборные Испании и Северной Ирландии. Команды играли на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:30 мск. Испания одержала победу со счётом 5:1.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
08 июня 2024, суббота. 22:30 МСК
Испания
Окончен
5 : 1
Северная Ирландия
0:1 Баллард – 2'     1:1 Педри – 12'     2:1 Мората – 18'     3:1 Педри – 29'     4:1 Руис – 35'     5:1 Оярсабаль – 60'    

Гости вышли вперёд уже на второй минуте встречи. Отличился защитник Дэниел Баллард. Испанцы смогли сравнять счёт спустя 10 минут. Гол забил полузащитник Педри. На 18-й минуте Альваро Мората забил второй гол хозяев. На 29-й минуте Педри оформил дубль. На 35-й минуте Фабиан Руис сделал счёт 4:1. На 60-й минуте Микель Оярсабаль установил на табло окончательный результат.

На грядущем чемпионате Европы сборная Испании сыграет в одной группе с Хорватией, Италией и Албанией. Северная Ирландия не будет принимать участия в финальной стадии Евро-2024.

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