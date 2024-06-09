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Моуринью: не верю в победу Италии на Евро-2024, у них не очень талантливое поколение

Моуринью: не верю в победу Италии на Евро-2024, у них не очень талантливое поколение
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью поделился мыслями о возможной победе сборной Италии на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

«Победа сборной Италии на Евро-2024? Я не верю в это. У них не очень талантливое поколение. Я не вижу достаточного таланта, чтобы команда смогла победить. Они выиграли в прошлый раз, но я не верю в это во второй раз», — приводит слова Моуринью Metro со ссылкой на RTV.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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