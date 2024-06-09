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«Челси» намерен сохранить Кристофера Нкунку — Фабрицио Романо

«Челси» намерен сохранить Кристофера Нкунку — Фабрицио Романо
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Вероятность того, что атакующий полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку покинет лондонский клуб, мала. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в колонке новостей CaughtOffside.

По сообщению источника, в «Челси» считают, что Нкунку, которому в прошлом сезоне мешали играть травмы, ещё способен оправдать потраченные на его трансфер деньги в следующем сезоне. Отмечается, что и сам футболист сейчас полон сил проявить себя и не хочет менять команду.

Напомним, 26-летний Кристофер Нкунку перешёл в «Челси» из немецкого «Лейпцига» летом 2023 года. Сумма трансфера составила € 60 млн. В прошедшем сезоне английской Премьер-лиги футболист провёл всего 11 матчей, в которых забил три мяча. Также на счету Нкунку одна игра в Кубке Англии и две — в Кубке английской лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 65 млн.

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