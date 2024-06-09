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Названа причина, по которой Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции

Названа причина, по которой Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции
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Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе пропустил тренировку национальной команды из-за проблем со спиной. Об этом сообщает RMC Sport.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
09 июня 2024, воскресенье. 22:15 МСК
Франция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, нападающий «сливочных» испытывал проблемы со спиной в течение 72 часов ещё до матча с Люксембургом (3:0), который состоялся в среду, 5 июня. Сообщается, что Мбаппе обращался к медицинскому персоналу сборной Франции почти с самого начала тренировочного лагеря.

Отмечается, что проблема несерьёзная, но в тренерском штабе сборной Франции не будут рисковать игроком в товарищеском матче с Канадой.

Ранее стало известно, что капитан французской сборной не принимал участия в субботней тренировке перед товарищеским матчем с национальной командой Канады. Мбаппе провёл индивидуальное занятие в тренажерном зале. Также добавим, в воскресенье утром в штабе французской сборной проведут дополнительное обследование состояния звезды «трёхцветных» перед Евро-2024.

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Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Люксембург
1:0 Коло Муани – 43'     2:0 Клосс – 70'     3:0 Мбаппе – 85'    

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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