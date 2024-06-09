Вратарь «Манчестер Сити» Ортега обратился к Гвардиоле после продления контракта с клубом

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега высказался о своём развитии в понимании футбола, обратившись к главному тренеру чемпионов Англии Хосепу Гвардиоле. Ранее «горожане» объявили о продлении контракта с немецким вратарём до 2026 года.

«Иногда работать с Пепом Гвардиолой действительно трудно, потому что он стремится к совершенству, но все знают, что быть идеальным невозможно. Гвардиола открыл мне иной взгляд на футбол, это невероятно. Когда я смотрю футбол сейчас, я вижу его совсем по-другому, чем раньше, потому что получил огромное количество информации от тренера.

Пеп, вы невероятны! Вы отличный человек! Для меня большая честь быть частью вашей команды!» – приводит слова Ортеги Goal.

Напомним, немецкий вратарь перешёл в английский клуб летом 2022 года. В минувшем сезоне Ортега принял участие в 20 матчах во всех турнирах, восемь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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