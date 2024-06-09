Санетти прокомментировал продление контракта с Лаутаро Мартинесом

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Санетти дал комментарий по поводу продления контракта с нападающим команды Лаутаро Мартинесом.

«Довольны ли мы продлением контракта с Лаутаро? Да, очень. Лаутаро – капитан и наш ориентир. Плюс он очень счастлив, что останется в Милане. Да и мы все очень рады, что он продлил контракт», — заявил Санетти пресс-службе команды.

Напомним, Мартинес пролонгировал трудовое соглашение с «нерадзурри» до 2029 года.

Лаутаро выступает за итальянский клуб с лета 2018 года, когда был выкуплен у «Расинга» за € 23 млн. В нынешнем сезоне он забил 26 голов и сделал шесть голевых передач в 42 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского форварда в € 110 млн.