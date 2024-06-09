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Златан Ибрагимович обратился к фанатам на стадионе во время церемонии своего чествования

Златан Ибрагимович обратился к фанатам на стадионе во время церемонии своего чествования
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович обратился к фанатам на трибунах после окончания товарищеского матча шведской национальной команды с Сербией (0:3) во время церемонии чествования известного форварда.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
08 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швеция
Окончен
0 : 3
Сербия
0:1 Милинкович-Савич – 18'     0:2 Митрович – 60'     0:3 Тадич – 70'    

«Швеция, как оно? Я вижу, что вы скучали по мне. Я тоже скучал. С первого дня вы дарили мне любовь, вы поддерживали меня, вы давали мне энергию, вы дарили мне много прекрасных воспоминаний, которые я никогда не забуду. Вы сделали возможным, чтобы я побил рекорд по голам. От всего сердца: большое спасибо», — приводит слова Ибрагимовича Aftonbladet.

Сообщалось, что Златан Ибрагимович даже удостоился коридора почёта.

42-летний Ибрагимович за свою профессиональную игровую карьеру, начавшуюся в 1999-м, провёл в составе сборной Швеции 122 матча, в которых забил 62 гола и оформил 25 голевых передач. О завершении карьеры футболист объявил летом 2023 года. Ибрагимович также успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан».

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