Златан Ибрагимович обратился к фанатам на стадионе во время церемонии своего чествования

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович обратился к фанатам на трибунах после окончания товарищеского матча шведской национальной команды с Сербией (0:3) во время церемонии чествования известного форварда.

«Швеция, как оно? Я вижу, что вы скучали по мне. Я тоже скучал. С первого дня вы дарили мне любовь, вы поддерживали меня, вы давали мне энергию, вы дарили мне много прекрасных воспоминаний, которые я никогда не забуду. Вы сделали возможным, чтобы я побил рекорд по голам. От всего сердца: большое спасибо», — приводит слова Ибрагимовича Aftonbladet.

Сообщалось, что Златан Ибрагимович даже удостоился коридора почёта.

42-летний Ибрагимович за свою профессиональную игровую карьеру, начавшуюся в 1999-м, провёл в составе сборной Швеции 122 матча, в которых забил 62 гола и оформил 25 голевых передач. О завершении карьеры футболист объявил летом 2023 года. Ибрагимович также успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан».

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