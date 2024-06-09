Моуринью прокомментировал выбор состава сборной Португалии на Евро-2024

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью оценил состав сборной Португалии за неделю до старта чемпионата Европы по футболу — 2024.

«Не хочу говорить о фаворитах, но Португалия — очень сильная команда. Если бы можно было выставить от нас две команды, вторая тоже претендовала бы на чемпионство. Я всегда говорю: лучше мучиться с выбором из большого числа футболистов, чем легко набирать их из небольшого списка. Роберто Мартинес выбирает так, как считает нужным. Сколько в Португалии тренеров? 10 миллионов», — приводит слова Моуринью O Jogo.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Португалии попала в группу F вместе с Грузией, Чехией и Турцией.

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Евро-2024: итоговый список команд: