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Жозе Моуринью высказался о перспективах сборной Португалии на Евро-2024

Жозе Моуринью высказался о перспективах сборной Португалии на Евро-2024
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ответил на вопрос о том, чего он ждёт от сборной Португалии на чемпионате Европы по футболу — 2024.

«Что требуется от Португалии на Евро-2024? Сильное слово в футболе. От них требуются эмпатия, амбиции — это да. Но иногда грань между победой и поражением слишком тонкая. Во многих матчах дело может дойти до пенальти», — приводит слова Моуринью O Jogo.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Португалии попала в группу F вместе с Грузией, Чехией и Турцией.

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