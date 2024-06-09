Стали известны имена трёх защитников, которых выбрал «МЮ» для усиления состава

В руководстве «Манчестер Юнайтед» определились с приоритетными кандидатурами на позицию центрального защитника. Об этом сообщает CaughtOffside.

По информации источника, в шорт-лист «красных дьяволов» входят три игрока, с которыми клуб постарается провести переговоры. Ими стали Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Гонсалу Инасиу («Спортинг» Лиссабон) и Лени Йоро («Лилль»). Сообщается, что в клубе выделили около € 53 млн на усиление позиции центрального защитника.

Отмечается, что трансферные планы «Манчестер Юнайтед» могут подкорректироваться, когда клуб примет окончательное решение по будущему главного тренера Эрика тен Хага.

Самым дорогостоящим из вышеприведённых игроков является 18-летний Лени Йоро, которого интернет-портал Transfermarkt оценивает в € 50 млн евро. Йоро в минувшем сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

Француз Тодибо принял участие в 33 матчах «Ниццы» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

22-летний Инасиу провёл за «Спортинг» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: