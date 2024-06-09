Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны имена трёх защитников, которых выбрал «МЮ» для усиления состава

Стали известны имена трёх защитников, которых выбрал «МЮ» для усиления состава
Аудио-версия:
Комментарии

В руководстве «Манчестер Юнайтед» определились с приоритетными кандидатурами на позицию центрального защитника. Об этом сообщает CaughtOffside.

По информации источника, в шорт-лист «красных дьяволов» входят три игрока, с которыми клуб постарается провести переговоры. Ими стали Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Гонсалу Инасиу («Спортинг» Лиссабон) и Лени Йоро («Лилль»). Сообщается, что в клубе выделили около € 53 млн на усиление позиции центрального защитника.

Отмечается, что трансферные планы «Манчестер Юнайтед» могут подкорректироваться, когда клуб примет окончательное решение по будущему главного тренера Эрика тен Хага.

Самым дорогостоящим из вышеприведённых игроков является 18-летний Лени Йоро, которого интернет-портал Transfermarkt оценивает в € 50 млн евро. Йоро в минувшем сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

Француз Тодибо принял участие в 33 матчах «Ниццы» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

22-летний Инасиу провёл за «Спортинг» 49 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Сколько зарабатывают футболисты:

Материалы по теме
«Юнайтед» и «Ливерпуль» готовы предложить £ 60 млн за игрока «Аталанты» — Tutto Atalanta
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android