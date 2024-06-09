Сборная России шутливо отреагировала на слова Тюкавина про отпуск на рыбалке

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала фотографию нападающего Константина Тюкавина и главного тренера национальной команды Валерия Карпина после товарищеского матча со сборной Беларуси (4:0).

Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу

«Дуй в отпуск! И чтобы без рыбы завтра не возвращался», – написала пресс-служба сборной России в посте под фотографией в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Тюкавин на пресс-конференции сказал, что когда прилетит в Москву, отключит телефон и уедет на рыбалку.

В минувшем сезоне Тюкавин принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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