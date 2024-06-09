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Фабрегас хочет подписать экс-звезду «Барселоны» и «Арсенала» в «Комо»

Фабрегас хочет подписать экс-звезду «Барселоны» и «Арсенала» в «Комо»
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Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Сеск Фабрегас, который является главным тренером «Комо», хочет подписать в итальянский клуб своего бывшего партнёра по каталонской «Барселоне» Алексиса Санчеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 37-летний специалист хочет подписать Санчеса свободным агентом, так как у чилийца 30 июня истекает контракт с «Интером». Однако сообщается, что для осуществления перехода 35-летнему форварду нужно будет пойти на существенное снижение зарплаты.

Напомним, в минувшем сезоне Санчес принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

Отметим, в Европе Алексис также успел поиграть за «Удинезе», «Арсенал», «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и «Марсель».

После 38 матчей «Комо» занял второе место в Серии В с 73 очками и напрямую поднялся в высший дивизион чемпионата Италии.

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