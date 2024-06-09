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Экс-президент «Барселоны» отреагировал на решение снять обвинения с клуба по делу Негрейры

Экс-президент «Барселоны» отреагировал на решение снять обвинения с клуба по делу Негрейры
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Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар отреагировал на решение испанского суда снять с клуба обвинения во взяточничестве по делу за выплаты бывшему вице-президенту судейского комитета Испании (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«В деле Негрейры все обвинения ложные. Они хотят дискредитировать «Барселону», но у них ничего не получится. Все неправда. Они должны извиниться, если вину не признают. Это было бы правильным поступком, но нет этого не случится. Я считаю, что у них нет никаких оснований в обвинении каталонцев», – приводит слова Гаспара AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее стало известно, что несмотря на то, что с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Негрейре, «Реал» и Ла Лига выступали против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы.

Отметим, «Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

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