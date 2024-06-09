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The Telegraph: растрёпанная Англия была унижена Исландией

The Telegraph: растрёпанная Англия была унижена Исландией
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Британское издание The Telegraph опубликовало статью по поводу поражения национальной команды Англии в товарищеской встрече со сборной Исландии (0:1).

«Растрепанная Англия была унижена Исландией», — именно с таким заголовком вышла статья.

Предлагаем читателем «Чемпионата» ознакомиться с наиболее яркими высказываниями британских журналистов по поводу игры сборной в преддверии Евро-2024.

«Нынешнее поколение позолоченной Англии научилось избегать большинства промахов, которым подвергались их предшественники, хотя накануне Евро-2024 они вплотную приблизились к самосаботажу прошлых лет»

«Всего один удар по воротам за весь вечер — это одна проблема, а то, что происходило на другом конце поля сборной Англии, — другая»

«Деклан Райс и Кобби Майну сыграли в полузащите, и это сочетание явно стоит пересмотреть»

«Команда Исландии была похожа на ту, которая восемь лет назад нанесла Англии одно из худших поражений на турнире за всю ее историю»

«Традиционное послематчевое, предтурнирное прощание с болельщиками прошло на практически пустом стадионе. Настроение на «Уэмбли» было мрачным, хотя оно и не дотягивало до тех насмешек, которые Саутгейт вызывал в самые сложные моменты своей карьеры».

На чемпионате Европы — 2024 сборная Англии сыграет в одной группе с Сербией, Словенией и Данией. Английская национальная команда проведёт первый матч группового этапа 16 июня. Соперником «трёх львов» станет сборная Сербии. 20 июня Англия сыграет с Данией, а 25 июня — со Словенией.

Товарищеский матч. Англия — Исландия:

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