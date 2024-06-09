Гол Карраскаля помог сборной Колумбии разгромить США в товарищеском матче

В ночь с 8 на 9 июня состоялся товарищеский матч между сборной США и национальной командой Колумбии. Встреча проходила на стадионе «Федэкс Филд» в Лэндовере, штат Мэриленд (США) и завершилась разгромной победой колумбийцев со счётом 5:1.

В составе победителей отличились Джон Арьяс, Рафаэль Борре, Ричард Риос, Луис Синистерра и полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль. Игроки «Краснодара» Кевин Кастаньо и Джон Кордоба результативными действиями не отличились. У американцев единственный гол забил Тимоти Веа.

Напомним, обе сборные будут участвовать в Кубке Америки, который пройдёт с 20 июня по 14 июля. Игры группового этапа будут проходить с 20 июня по 2 июля, четвертьфиналы — с 4 по 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля, матч за третье место состоится 13 июля. Финальный матч Кубка Америки состоится в Майами 14 июля. Матчи Кубка Америки – 2024 примут 14 городов США.

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