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В матче Второй лиги России был забит автогол с линии штрафной

В матче Второй лиги России был забит автогол с линии штрафной
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В матче Второй лиги России между командами «Тверь» и «Чертаново» (1:3) произошёл курьёзный случай: на пятой минуте встречи защитник хозяев Борис Цыганков переправил мяч в собственные ворота, находясь на линии штрафной.

Россия - LEON-Вторая лига Б . 10-й тур
07 июня 2024, пятница. 18:00 МСК
Тверь
Тверь
Окончен
1 : 3
Чертаново
Москва
0:1 Цыганков – 5'     1:1 Pilipenko – 37'     1:2 Nafikov – 43'     1:3 Yakimenko – 54'    
Удаления: нет / Бартасевич – 90+3'

Видео доступно в Telegram-канале РИА Новости Спорт.

Ранее Футбольная национальная лига провела жеребьёвку переходных матчей за право выступать в Мелбет Первой лиге в сезоне-2024/2025.

В переходных матчах за право на участие в Первой лиге сезона-2024/2025 встретятся «Новосибирск» и «Ротор». Игры пройдут 12 и 16 июня соответственно. Первая встреча, запланированная на 12 июня, пройдёт на домашнем поле «Новосибирска», а в ответном матче 16 июня сибиряков примет «Ротор».

Напомним, прямые путёвки в Первую лигу завоевали «Уфа» и «Чайка».

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