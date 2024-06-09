В матче Второй лиги России был забит автогол с линии штрафной

В матче Второй лиги России между командами «Тверь» и «Чертаново» (1:3) произошёл курьёзный случай: на пятой минуте встречи защитник хозяев Борис Цыганков переправил мяч в собственные ворота, находясь на линии штрафной.

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Ранее Футбольная национальная лига провела жеребьёвку переходных матчей за право выступать в Мелбет Первой лиге в сезоне-2024/2025.

В переходных матчах за право на участие в Первой лиге сезона-2024/2025 встретятся «Новосибирск» и «Ротор». Игры пройдут 12 и 16 июня соответственно. Первая встреча, запланированная на 12 июня, пройдёт на домашнем поле «Новосибирска», а в ответном матче 16 июня сибиряков примет «Ротор».

Напомним, прямые путёвки в Первую лигу завоевали «Уфа» и «Чайка».