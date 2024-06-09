Ромелу Лукаку обошёл Ференца Пушкаша по голам в истории национальных сборных

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил дубль в товарищеской игре против Люксембурга (3:0). Таким образом, на счету 31-летнего форварда стало 85 голов в 115 играх за национальную команду.

Благодаря этому результату Лукаку обошёл по голам за свою сборную легендарного венгерского форварда Ференца Пушкаша, у которого было 84 гола. Также Лукаку догнал бомбардира сборной ОАЭ Али Мабхута, с которым они разделяют шестую строчку в списке самых результативных игроков в истории национальных команд.

Отметим, для попадания в топ-5 Лукаку нужно забить 89 голов. Рекордсменом по голам за страну является легендарный португальский форвард Криштиану Роналду со 128 мячами. Роналду до сих пор выступает за национальную команду.

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