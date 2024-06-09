Клубы АПЛ и МЛС интересуются Гризманном

Команды Английской Премьер-Лиги (АПЛ) и Высшей лиги футбола (МЛС) проявляют интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» собирается продлить контракт с Антуаном Гризманном.

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 47 матчах во всех турнирах за клуб, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость 33-летнего игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

«Атлетико» завершил сезон испанской Примеры на четвёртой строчке турнирной таблицы. В активе команды Диего Симеоне 76 очков. Испанский клуб по итогам всех турниров остался без трофеев, вылетев из полуфиналов Кубка Испании и Суперкубка Испании. Также мадридский клуб остановился в четвертьфинале Лиги чемпионов, уступив место в полуфинале дортмундской «Боруссии».