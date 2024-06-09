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«Идеальный партнёр по команде». Гризманн — о последнем домашнем матче Жиру за Францию

«Идеальный партнёр по команде». Гризманн — о последнем домашнем матче Жиру за Францию
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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал предстоящий заключительный домашний матч своего партнёра по команде Оливье Жиру за национальную команду.

Напомним, сегодня, 9 июня, французы в Бордо встретятся со сборной Канады.

«Жиру сказал, что это его последний танец, и я надеюсь, что эта игра будет для него особенной. Он человек, который заслуживает признания. Быть таким игроком, каким является он, хочет каждый. Он идеальный партнёр для команды и для тренера. Я очень уважаю его и то, что он сделал», — приводит слова Гризманна The Athletic.

Жиру ранее заявил о том, что покинет сборную после Евро-2024.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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