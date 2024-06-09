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В «Аяксе» высказались о возможном трансфере Эдуарда Сперцяна

В «Аяксе» высказались о возможном трансфере Эдуарда Сперцяна
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Глава королевского футбольного союза Нидерландов и председатель наблюдательного совета «Аякса» Михаэль ван Праг высказался об интересе клуба в приобретении атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«В субботу утром я прочитал в интернете, что «Аякс» находится в процессе покупки армянина Сперцяна. Как, чёрт возьми, эти слухи туда попали? Это просто неправда. Просто кто-то выдумал, и это уже три дня в интернете. Ерунда. Это совершенно исключено», – приводит слова ван Прага ajaxshowtime.

Ранее появлялась информация, что «Аякс» поддерживает контакт с «Краснодаром» по поводу возможной сделки. Сообщалось, что в ближайшее время нидерландский клуб планирует активизироваться в переговорном процессе.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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