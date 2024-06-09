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Тренер сборной Испании отреагировал на дубль Педри в матче с Северной Ирландией

Тренер сборной Испании отреагировал на дубль Педри в матче с Северной Ирландией
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о дубле хавбека каталонской Барселоны Педри в товарищеском матче со сборной Северной Ирландии (5:1).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
08 июня 2024, суббота. 22:30 МСК
Испания
Окончен
5 : 1
Северная Ирландия
0:1 Баллард – 2'     1:1 Педри – 12'     2:1 Мората – 18'     3:1 Педри – 29'     4:1 Руис – 35'     5:1 Оярсабаль – 60'    

«Он молодец, но поймите его задачи в сборной Испании отличаются от того, к чему он привык в «Барселоне». Я хочу, чтобы у нас Педри действовал ближе к штрафной площади соперников», – приводит слова де ла Фуэнте Barca Times.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Отметим, на грядущем чемпионате Европы сборная Испании сыграет в одной группе с Хорватией, Италией и Албанией. Северная Ирландия не будет принимать участия в финальной стадии Евро-2024.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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