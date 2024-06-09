Тренер сборной Испании отреагировал на дубль Педри в матче с Северной Ирландией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о дубле хавбека каталонской Барселоны Педри в товарищеском матче со сборной Северной Ирландии (5:1).

«Он молодец, но поймите его задачи в сборной Испании отличаются от того, к чему он привык в «Барселоне». Я хочу, чтобы у нас Педри действовал ближе к штрафной площади соперников», – приводит слова де ла Фуэнте Barca Times.

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Отметим, на грядущем чемпионате Европы сборная Испании сыграет в одной группе с Хорватией, Италией и Албанией. Северная Ирландия не будет принимать участия в финальной стадии Евро-2024.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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