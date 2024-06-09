Де ла Ред: Роналду не продержался бы долго в Саудовской Аравии, если бы не был счастлив

Бывший футболист и тренер мадридского «Реала» Рубен де ла Ред оценил период португальского экс-нападающего «сливочных» Криштиану Роналду в саудовском «Аль-Насре».

«Как поживает Криштиану в Саудовской Аравии? Я думаю, что вполне неплохо. Такой человек, как Криштиану, не продержался бы так долго, если бы не был счастлив. Это очень хорошо. Это ориентир на мировом уровне, развивающаяся страна», — приводит слова де ла Реда AS.

39-летний португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда в январе 2023 года. Футболист получил в новом клубе капитанскую повязку и провёл в его составе 64 матча во всех турнирах, забив 58 голов и выполнив 15 результативных передач.